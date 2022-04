Nieuwe mijlpaal voor ruimtetoerisme: Nederlandse Israëliër gaat als toerist naar ISS

De missie, met de naam Axiom Mission 1, is de eerste privémissie in de geschiedenis die astronauten naar het ISS brengt. Het project wordt volledig gefinancierd door particulieren. De zakenman reist samen met drie anderen af naar het ruimtestation in een Falcon 9-raket. De lancering vindt plaats op het Kennedy Space Center in Florida. Over ongeveer tien dagen keert het team terug op aarde.

Russen halen Amerikaan toch terug uit ISS, maar Koude Oorlog in ruimte is al ‘opnieuw begonnen’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In eerste instantie zou de Amerikaanse acteur Tom Cruise ook aan boord zijn om in het ISS een film op te nemen. Deze plannen zijn uitgesteld. Normaal zou de vlucht woensdag al zijn vertrokken, maar ook die plannen werden uitgesteld. Een woordvoerder van het ruimtebedrijf liet weten dat de extra dagen gebruikt worden om de lanceringswerkzaamheden te voltooien.

Commerciële ruimtevluchten

Over een jaar of tien wil Axiom zelf een ruimtestation hebben als vliegend hotel. Als het ISS in 2031 ‘met pensioen’ gaat, zou het kleinere Axiom-station dan losgekoppeld kunnen worden en zelfstandig verdergaan. Ook van andere concurrenten wordt verwacht dat ze hun eigen stations in een baan rond de aarde zullen plaatsen.

De plannen voor ruimtetoerisme zijn in ieder geval ambitieus. Zo werkt het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, aan een grote raket waarmee het tot honderd mensen in één keer naar de ruimte kan sturen. Vorig jaar in juli schreef miljardair Richard Bransen met Virgin Galactic al eens ruimtevaartgeschiedenis . Met enkele medewerkers maakte hij een korte reis naar de rand van de dampkring.

Bransen wil ook toeristen naar de ruimte te sturen, maar moest vorig jaar een tegenslag verwerken. Zijn commerciële ruimtereizen werden uitgesteld naar later dit jaar. Bij Virgin Galactic kan het grote publiek tickets kopen. Klanten moeten wel diep in de buidel tasten: voor één ticket betaal je bijna 400.000 euro.

Nasa wil missies in een baan rond de aarde graag overlaten aan zulke bedrijven, zodat de Amerikaanse overheidsdienst zich kan concentreren op de terugkeer naar de maan en op den duur de eerste bemande vluchten naar Mars. Maar ook daarvoor hebben commerciële bedrijven plannen. De Japanse miljardair Yusaka Maezawa wil in 2023 naar de maan met een raket van SpaceX, samen met acht mensen die gratis mee mogen reizen.

Wie is Eytan Stibbe?

Eytan Stibbe is in 1958 geboren in de Israëlische stad Haifa. Zijn vader Hugo Stibbe was tijdens de Tweede Wereldoorlog vier jaar lang krijgsgevangene in Nederlands-Indië, zijn moeder Elma Sara van Adelsberg overleefde in Nederland de Holocaust door onder te duiken. In 1953 trouwden ze in Amsterdam en kort erna emigreerden ze naar het net onafhankelijke Israël.

Stibbe werd piloot in de Israëlische luchtmacht. In Israël werd hij een beroemdheid toen hij in 1982 in één luchtgevecht drie Syrische straaljagers en een helikopter uit de lucht schoot. In 1984 verliet hij de luchtmacht en stapte hij over naar de zakenwereld. Daar verdiende hij een vermogen.