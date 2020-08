Olifanten in Poolse dierentuin krijgen cannabisolie tegen stress

Drie Afrikaanse olifanten in de dierentuin van de Poolse stad Warschau krijgen cannabisolie in de hoop dat het stress bij de dieren vermindert. De dood van olifant Erna in maart van dit jaar heeft de drie achtergebleven olifanten in diepe rouw gestort.

Agnieszka Czujkowska, hoofd van de afdeling dierenrevalidatie van de zoo, vertelt aan BBC dat ze is begonnen met een experimentele behandeling nu de dieren zo uit hun doen zijn. Cannabisolie, ook wel bekend als CBD-olie, wordt gemaakt van extracten van een wietplant. De olie zou het lichaam helpen meer serotonine en dopamine aan te maken, en zo depressie verlichten. Olifanten zijn een ideaal ‘proefkonijn’, omdat ze vatbaar zijn voor stress en zich bovendien makkelijk laten monitoren.

,,Toen Erna overleed, veranderde alles. Ik denk niet dat Fredzia (een van de olifanten, red.) klaar was voor zo'n verandering”, legt Czujkowska uit. Erna was de oudste van de kudde en zodoende een belangrijke figuur binnen de groep. ,,Fredzia is in diepe rouw. Ze toont tekenen van stress en je ziet dat ze moeite heeft met de veranderende relatie met Buba, de andere vrouwelijke olifant. Ze houdt haar continu in de gaten, ze is onrustiger dan ze voorheen was. Het kan jaren duren voordat ze leren omgaan met het verlies en er weer harmonie is in de kudde.”

Ontlasting

Het eerste deel van het experiment is achter de rug, bestaande uit het verzamelen van ontlasting, slijm en bloed om de hoogte van het stresshormoon cortisol te monitoren. ,,We willen ze CBD geven en dan het cortisol weer meten. We weten nog niet zeker of de olie werkt.” Fredzia en haar kuddegenoten krijgen de olie direct in hun mond toegediend of gemengd met voedsel. Hun gezondheid wordt in de gaten gehouden met geregelde bloedonderzoeken.

In CBD-olie zit geen THC, de psychoactieve stof in cannabis, dus high zullen de olifanten er niet van worden, benadrukt Czujkowska. ,,Het is verder niet erg krachtig. Het enige bij-effect zal gedragsverandering zijn. Daar zullen we mee om moeten gaan om de resultaten te krijgen die we willen.” Voor zover de onderzoekster weet, is het voor het eerst dat olifanten met de cannabisolie worden behandeld.

