Onderzoek: appen tijdens het wandelen vergroot het risico op ongelukken

Wie wil er nou niet wonen in een huis van maïssteel­tjes en plastic soep?

Wonen en werken in steeltjes van maïs met een plak plastic soep? Holland Composites bouwt ermee in Amsterdam (kantoren en appartementen aan de Zuidas), Amstenrade (zorgwoningen die je als Legoblokjes in elkaar zet) en straks misschien ook Rotterdam (flats ‘optoppen’ met twee extra etages).