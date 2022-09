Onderzoek wijst uit: ongeboren baby's pruilen bij smaak van boerenkool en lachen bij wortels

560 miljoen jaar oud fossiel vernoemd naar natuuron­der­zoe­ker David Atten­borough (96)

De Britse natuuronderzoeker en presentator David Attenborough is met zijn 96 lentes behoorlijk op leeftijd, maar nog niet zo oud als de Auroralumina attenboroughii. Toch is het 560 miljoen jaar oude fossiel - dat volgens wetenschappers het eerste roofdier ter wereld was - naar de hoogbejaarde Brit vernoemd.

