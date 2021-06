Opereren heeft niet altijd zin: ‘Geneeskunde is steeds meer gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek’

Poolse wetenschap­pers ontdekken ‘eerste’ zwangere mummie

29 april Poolse wetenschappers denken een wereldprimeur in handen te hebben met de ontdekking van een zwangere mummie. De zwangerschap werd ontdekt bij een scan van het circa tweeduizend jaar oude lichaam. En dat terwijl de onderzoekers dachten dat het om de stoffelijke resten van een mannelijke priester ging, die leefde in de eerste eeuw voor of na Christus.