Oud-RIVM-baas Coutinho: ‘Ik kon mijn ergernis over het vaccineren niet meer bedwingen’

Nieuwe regels voor transport coronavac­cins: ‘Vervoer delicaat vaccin is géén broodje kroket’

9 februari Coronavaccins mogen van het RIVM voortaan alleen nog worden vervoerd door in geneesmiddelen gespecialiseerde transporteurs. Daartoe is besloten na onthullingen van deze site over vaccins die op amateuristische wijze zijn vervoerd onder meer door de plaatselijke krokettenbakker.