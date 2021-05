Radicale mensen in je omgeving? Blijf als het even kan in gesprek

Dat er nu meer extreme meningen opduiken, is niet zo gek, zegt pedagoog Stijn Sieckelinck (VU/ HvA). Hij onderzoekt hoe je hier het beste op kan reageren. ,,Mensen worden meestal extremer als hun kleine, persoonlijke verhaal een groter maatschappelijk verhaal raakt over bijvoorbeeld de toekomst van hun volk of land’’, zegt hij. Dit gebeurt vaak als er veel onrust en onzekerheid is, zoals nu tijdens de coronapandemie. Volgens de pedagoog kunnen mensen hun vertrouwen verliezen in instituties die hen juist horen te beschermen, zoals de overheid.