Rapport: Geen enkel land haalt WHO-richtlijnen voor schone lucht

Geen enkel land voldoet aan de standaard voor luchtkwaliteit die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in september 2021 opstelde, blijkt dinsdag uit een rapport van het Zwitserse bedrijf IQAir, dat op basis van tienduizenden meetstations wereldwijd de luchtkwaliteit in de gaten houdt.

Het probleem zit in fijnstof dat kleiner is dan 2,5 micrometer per deeltje. Fijnstof komt bijvoorbeeld voor in de uitstoot van auto’s en elektriciteitscentrales en rook van bosbranden. Volgens wetenschappers is fijnstof verantwoordelijk voor 7 miljoen vroegtijdige doden per jaar.

De WHO stelde in het najaar daarom richtlijnen op waarin de acceptabele hoeveelheid fijnstof per kubieke meter lucht gehalveerd werd.

In Azië was de luchtkwaliteit over het algemeen het ergst. De schoonste lucht werd gevonden in Nieuw-Caledonië, een eilandengroep in de Grote Oceaan. Onder de ontwikkelde landen had Finland de beste luchtkwaliteit. Er waren wereldwijd wel 222 steden die het doel haalden.