Robbert Dijkgraaf over de rol van wetenschap in onzekere tijden: ‘Niet te snel een conclusie trekken’

Hoe heeft u de afgelopen zeven maanden beleefd? Dijkgraaf: ,,Het is een schizofrene tijd. Heel veel dingen staan stil en tegelijk veranderen veel dingen juist heel snel. Er is daarom veel onzekerheid. Soms wordt wetenschap gedefinieerd als het antwoord op de vraag: ‘En wat gebeurt er dan?’ We proberen met de kennis van nu een uitspraak te doen over de toekomst. Wat gebeurt er als er twee deeltjes tegen elkaar aan schieten of als ik electroden in je brein stop of de belasting verlaag? Je probeert een steeds betere maatschappij te maken die verstandige beslissingen neemt. Dit terwijl de wereld steeds ingewikkelder wordt en er steeds meer kennis nodig is om de weg in dit complexe landschap te vinden. We wisten al dat de wetenschap hier een belangrijke rol bij zou spelen. De laatste zeven maanden is dit alleen maar duidelijker geworden. En ik denk dat dit in de toekomst nog meer het geval zal zijn.”

Hoe ziet u de actuele situatie?

,,We bevinden ons met z’n allen in een groot experiment met veel verschillende landen en instellingen die allemaal dezelfde kennis hebben en toch andere besluiten nemen. En we zien ook hoe de wetenschap bij het beleid betrokken wordt. Dat is ook weer per land anders geregeld. Het is interessant om te kijken welke lessen we daaruit kunnen trekken. Dat is nu misschien nog te vroeg, maar die evaluatie moet er zeker komen. En er is geen reden niet gaandeweg te leren en te verbeteren. Wetenschap is een kwestie van experimenten doen, observeren en analyseren, vervolgens dingen te wijzigen en zo tot nieuwe inzichten komen. We zitten in een tijd waarin ook het wetenschappelijke adviesmechanisme wordt getest. Een pijnlijke les die we geleerd hebben, is dat je niet te snel je conclusie moet trekken, omdat de natuur zich niet laat dwingen door modellen. Er was zo veel waarvan we niet wisten dat we het niet wisten. Voor mij is het belangrijk om een slag om de arm te houden. Neem geen hypotheek op de waarheid, wil ik welhaast zeggen. Kunnen mensen die geen symptomen hebben toch besmettelijk zijn? Velen hadden hier een mening over, maar we hadden eerlijk moeten zijn door te zeggen: we weten het niet. Better safe than sorry. Als we meer en helderder hadden gecommuniceerd over wat we niet wisten, waren we wellicht voorzichtiger geweest met het gekozen beleid. De allerbelangrijkste les voor mij is wel het belang van communicatie. Hoe vertel je het verhaal en krijg je mensen mee?”