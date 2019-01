Sonde stuurt eerste beelden van ruimterots Ultima Thule

De New Horizons vloog met een snelheid van zo’n 52.000 kilometer per uur langs Ultima Thule. Daarbij kwam hij tot op ongeveer 3500 kilometer afstand. Tijdens de vlucht werd de rots op allerlei manieren opgemeten. Die gegevens worden in de komende jaren beetje bij beetje naar de aarde gestuurd.



De New Horizons is in 2006 gelanceerd. Het eerste doel van de missie was Pluto. In juli 2015 vloog de New Horizons langs die dwergplaneet. Daar ontdekte hij kilometershoge bergketens en aanwijzingen voor een ondergrondse oceaan. Na het bezoek aan Pluto was de New Horizons nog in zo’n goede staat, dat de vluchtleiding besloot de reis te verlengen met een extra bestemming. Dat werd Ultima Thule, ongeveer 1,5 miljard kilometer verderop.