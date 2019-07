Stekende pijn in voet patiënt veroorzaakt door zeer zeldzame haarsplinter

Artsen op de afdeling spoedeisende hulp van een universiteitsziekenhuis in São Paulo (Brazilië) hebben een uiterst zeldzame splinter aangetroffen in de hiel van een 35-jarige man. Het ging niet om een vlijmscherp stukje hout, metaal of glas maar om een haartje van de patiënt zelf. Haarsplinters komen, zo blijkt uit een publicatie in The Journal of Emergency Medicine , bijna nooit voor. De afgelopen 60 jaar zijn wereldwijd maar 26 gevallen gemeld.

Toen de Braziliaan zich kermend van de pijn bij de spoedseisende hulp meldde, bleek hij geen recente verwondingen aan zijn voet te hebben. Ook kon hij zich niet herinneren dat hij ergens in was gaan staan. Nadat doktoren hem hadden gevraagd afwisselend op zijn tenen en hielen te lopen, bleek de pijnlijke plek in zijn rechterhiel te zitten. Omdat daarop niets was te zien, werd besloten de hiel met een vergrootglas te inspecteren. Vervolgens werd een één centimeter lange haarsplinter ontdekt die met een scalpel en een pincet kon worden verwijderd. ,,De pijn trok direct weg’’, benadrukken de artsen in hun publicatie die ook te lezen is op Live Science.

De man werd gediagnosticeerd met de aandoening cutane pili migrans, een zeldzaam fenomeen waarbij een stukje haar bij toeval in een oneffenheidje in de huid belandt en vervolgens langzaam maar zeker door bewegingen van het lichaam naar binnen kruipt. Als de scherpe haar lang in de huid blijft zitten, is dat van buitenaf te zien als een zwart streepje. De splinter kan zorgen voor een ontsteking, maar vaak gebeurt dat niet en is het gebied alleen pijnlijk. ,,Die pijn ontstaat door de punt van de haar die al prikkend zenuwen in de bovenste huidlaag stimuleert.’’