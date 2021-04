Sterrenkundige Kees de Jager is al 95 jaar in de ban van de zon

Kees de Jager heeft veel betekend voor de Nederlandse sterrenkunde. Hij doorgrondde geheimen van de zon, stond aan de wieg van het ruimteonderzoek en schreef een boek over de zwaarste sterren in het heelal. Minstens zo indrukwekkend is zijn kleurrijke leven. De Jager werd geboren op Texel, verhuisde al snel naar toenmalig Nederlands-Indië. Toen hij als 19-jarige terugkeerde voor studie, kondigde WO II zich aan. In die jaren verloor hij zijn hart aan de zon.