Stukjes mens uit de printer: eerste resultaten met bioprinten zijn veelbelovend

Biologen verbijs­terd na ontdekking langste 'kwalsliert' ooit

10 april Biologen hebben tijdens een expeditie voor de westkust van Australië op grote diepte de waarschijnlijk grootste siphonophorae ooit ontdekt. Het gaat om een tientallen meters lange sliert die bestaat uit miljoenen kwalachtige, ongewervelde diertjes die één kolonie vormen maar de indruk wekken een zelfstandig organisme te zijn. Op de wetenschappelijke website Sciencealert jubelen experts over de vondst: ,,Dit is de spectaculairste en langste die in de diepzee is gespot.”