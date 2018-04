Techbeurs moet bèta-leerlingen verleiden

Het is de derde keer dat honderden scholieren de beurs bezoeken. Voor het eerst komen ze uit het hele land. ,,Het gaat wel beter met de bètastudies, maar we zoeken nog steeds veel studenten'', zegt Pre-U-directeur Boerman. Hij schetst de situatie. Rond 2000 koos ongeveer 40 procent van de vwo'ers een bètapakket, onder havisten bleef dat percentage steken onder de 30 procent. Sinds 2015 kiest zo'n 60 procent van de scholieren voor bèta en ongeveer de helft van de havisten. Bij tal van technische studies aan universiteiten moeten studenten zelfs loten. De opleidingen kunnen niet meer studenten kwijt omdat er onvoldoende geld is voor meer laboratoria en docenten.



En toch is deze reis naar Hannover bedoeld om nóg meer leerlingen richting technische studies te bewegen. ,,Je wilt kwaliteit blijven bieden, dus het klopt: we hebben een probleem dat we moeten oplossen. Maar we kunnen niet stoppen met interesse wekken voor de techniek, want dan moeten we straks weer van vooraf aan beginnen. En er zijn veel werknemers nodig'', zegt Boerman.



Slechts 26 procent van de vwo'ers stroomt door naar een technische studie (en er zitten er nog wat verstopt in de cijfers van bijvoorbeeld economische en gezondheisstudies) en 36 procent van de havisten.



Hoe komt dat dan? Waarom slaan tieners met liefde voor natuur-, schei- en wiskunde tóch een andere weg in? De 17-jarige Anouar Nijland uit Nieuwleusen wil de logistiek in. ,,Het komt niet doordat techniek saai is, maar ik voel me niet helemaal thuis tussen de mensen die in die sector werken.'' De Hannover Messe kan hem niet op andere gedachten brengen. Ook al bestuurt hij breed lachend en duidelijk onder de indruk een robotarm. ,,Dit vond ik wel cool ja. Misschien kan ik die gebruiken in de logistiek. Als zo'n arm nou de zaal rondrijdt om alle spullen te verzamelen...''



Ook Iris Achtereekte (15) uit Deventer lijkt niet te vermurwen. ,,Ik vind techniek wel interessant, maar wil er niet verder mee. Ik ga liever iets met sport doen. Die technieksector lijkt me een beetje saai.''



En bij haar vriendin Romi Ploeg (15) heeft het zien van al die technologische snufjes bijna een tegenovergesteld effect. ,,Het lijkt me nu juist ingewikkelder dan ik vooraf dacht. We waren bij een lezing over nanotechnologie en ik snapte er niets van. Dus ik twijfel nog tussen de zorg en natuur- of sterrenkunde.''



Toch hoeven de technische hogescholen en universiteiten zich nog niet per se zorgen te maken. Tussen deze scholieren zitten ook genoeg bèta's die niets liever willen dan werken in de techniek. ,,Ik weet al dat ik technisch industrieel product ontwerpen wil doen,'' zegt Maurice Westland (17) uit Almelo. ,,De techniek is vernieuwend. Je kunt dingen maken die in de maatschappij zijn te gebruiken.''