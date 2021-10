Varkensnier voor het eerst succesvol getransplanteerd bij mens

Chirurgen in New York hebben met succes een nier van een genetisch gemanipuleerd varken getransplanteerd bij een mens. Het gaat om een hersendode vrouw met nierfunctiestoornissen, meldden Amerikaanse media dinsdag (lokale tijd).

Het is de eerste keer dat een varkensnier in een mens is getransplanteerd zonder onmiddellijke afstoting door het immuunsysteem van de ontvanger. Om die afstoting te voorkomen, waren de genen van het varken gemanipuleerd. Zijn weefsel bevatte niet langer een molecuul waarvan bekend is dat het bijna onmiddellijk afstoting veroorzaakt.

De baanbrekende transplantatie werd in september uitgevoerd bij NYU Langone Health in New York City. De ontvanger was een hersendode vrouw met tekenen van nierinsufficiëntie. De familie had ingestemd met het experiment voordat de patiënt van de beademing werd gehaald, vertelden onderzoekers aan Reuters.

De varkensnier werd drie dagen lang aan de bloedvaten van de vrouw vastgemaakt en buiten haar lichaam gehouden, waardoor onderzoekers er toegang toe kregen. Het getransplanteerde orgaan functioneerde op het eerste gezicht normaal. De langetermijngevolgen van de transplantatie zijn nog onbekend.

Mijlpaal

Desondanks zeiden medische experts dat de procedure een mijlpaal is. ,,We moeten meer weten over de levensduur van het orgaan”, zei bijvoorbeeld Dorry Segev, hoogleraar transplantatiechirurgie aan de Johns Hopkins School of Medicine, tegen The New York Times. ,,Toch is dit een enorme doorbraak. Een big deal.”

De betrokken medici en wetenschappers verwachten dat de succesvolle transplantatie in de toekomst tot een enorme voorraad aan van varkens afkomstige donororganen leidt. Dat zouden behalve nieren ook harten, levers en andere organen kunnen zijn.

De tijdens de transplantatie opgedane bevindingen zijn nog niet door vakgenoten beoordeeld of gepubliceerd in een medisch tijdschrift.

