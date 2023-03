Vier bemanningsleden ISS veilig terug op aarde

Archeolo­gen opgewonden: 54.000 jaar oude pijlpunten bezorgen Europa enorme sprong in de tijd

In een grot in Zuid-Frankrijk zijn stenen pijlpunten gevonden van 54.000 jaar oud. Een spectaculaire ontdekking, want de alleroudste onomstreden bewijzen van het gebruik van pijl en boog in Europa dateren tot nu toe van 12.000 jaar geleden, in Duitsland.