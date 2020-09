Vlammenzeeën verwoesten de poolgebieden: ‘Zombiebranden bijna niet te bestrijden’

Zomeruniversiteit Psychisch leed achter psoriasis: ‘Moeilijk te accepteren dat huidpro­bleem chronisch kan zijn’

2 augustus De knapste koppen vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. Vandaag: Tom Hillary over de soms verwoestende impact van huidziektes op iemands leven. De dermatoloog is gespecialiseerd in psoriasis, een chronische, schilferende aandoening. Hij kan inmiddels mensen heel goed helpen, maar de frustratie blijft. ,,Het is moeilijk te accepteren dat een huidprobleem chronisch kan zijn.”