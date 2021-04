Voor een vrouw is crimineel worden een stuk lastiger dan voor een man

Er bestaan veel vooroordelen over vrouwelijke criminelen, vertelt psycholoog Anne-Marie Slotboom (Vrije Universiteit Amsterdam). Ze deed onderzoek in de vrouwengevangenis. ,,Mensen denken vaak dat vrouwen alleen maar door invloed van buitenaf crimineel kunnen worden.’’ Ze gaan er dan van uit dat de vrouw in kwestie vast mishandeld of misbruikt is, of dat ze gedwongen werd. Anders had ze die moord of die overval nooit gepleegd.