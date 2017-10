Voorvechter euthanasie maakt zelfmoordkist

De bekendste voorvechter van euthanasie heeft in Nederland een zelfmoordkist gemaakt. De Australische Philip Nitschke, ook wel bekend als Dr. Death, werkt al ruim drie jaar aan de Sarco. Zijn motto: Een vredige dood is ieders recht.

Voordat hij in 2013 naar Nederland kwam, beperkte Nitschke zich met zijn uitleg over de ‘zachte dood’ vooral tot de VS, Ierland en Engeland. Landen met een taboe op euthanasie.

Stikstof

Nitschke heeft allerlei methodes bedacht voor een zachte zelfgekozen dood. In Nederland investeerde hij zelf in de ontwikkeling van zijn zelfmoordkist. Zijn Sarco is snel en effectief. Er wordt vloeibare stikstof losgelaten op de bodem van de kist. Vervolgens gaat de gebruiker erin liggen en binnen een paar minuten is hij dood.

Nitschke werd twintig jaar geleden uitvinder van de levensbeëindigingsmachine die nu in het Science Museum in Londen staat. Hij was 1996 de eerste arts ter wereld die een legale dodelijke injectie toediende aan een patiënt.

Toen de overheid in Australië later de euthanasiewet verwierp, begon hij de organisatie Exit International om mensen die levensmoe zijn te helpen hun leven te beëindigen. Van de zelfmoordkist is een prototype gemaakt. Uiteindelijk moeten mensen hem met een 3D-printer zelf kunnen printen en bouwen.