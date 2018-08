Waarom (de meeste) mannen beter kunnen kaartlezen dan vrouwen

Zondag­nacht elke minuut een vallende ster zien

11 augustus Bedenk maar vast een wens, want in de nacht van zondag op maandag dient het hoogtepunt van de jaarlijkse sterrenregen zich aan. In de meest optimale condities zijn tot zo’n 80 vallende sterren per uur te zien. Weerplaza denkt echter dat de sterrenregen maar af en toe te zien is.