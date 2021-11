Waarom je dit weekend volgens buienradar natte sneeuw kan verwachten (of toch niet?)

Vliegen zonder schuldge­voel: vanaf 2024 vlieg je zonder uitstoot van Rotterdam naar Londen

Vliegen zonder vliegschaamte, in 2024 zou het moeten kunnen. Schiphol heeft aangekondigd een samenwerking aan te gaan met Rotterdam The Hague Airport en vliegtuigfabrikant ZeroAvia om in 2024 een 19-zits waterstofvliegtuig tussen Londen en Rotterdam te laten vliegen.

27 oktober