Waarom overleef je een perfect ronde looping niet?

Iedereen die wel eens in een pretpark is geweest kan beamen: achtbanen worden steeds spectaculairder en ingenieuzer. Maar als je al die loopings en kurkentrekkers naast elkaar legt, zullen de achtbanen van nu één ding gemeen hebben: een perfect ronde looping zit er niet tussen. Waarom? Je overleeft het simpelweg niet. De druk wordt te hoog.



Spannende dingen bouwen kunnen we al heel lang, sinds 1846 om precies te zijn, maar om ervoor te zorgen dat die bouwwerken ook veilig zijn, is veel wetenschappelijk onderzoek nodig. In deze aflevering van Het LAB, waar wetenschappers op internet korte colleges geven over alledaagse vragen, zie je Jurnan Schilder (Universiteit Twente) die als werktuigbouwkundige en achtbaan-liefhebber en precies weet hoe hard je kunt gaan en waarom die perfect ronde looping een no-go is.