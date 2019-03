Waarom zijn zwangere vrouwen soms zo verstrooid?

Ons lichaam maakt het omega 3-vetzuur echter niet zelf aan. We moeten die vetten dus binnenkrijgen via voeding. Het stofje is voornamelijk te vinden in vette vis zoals tonijn en gebakken zalm, en in mindere mate in avocado en walnoten. Het vetzuur is daarbij ook belangrijk voor de ontwikkeling van een embryo, en dan met name voor de ontwikkeling van de hersenen. Tijdens de zwangerschap onttrekt de baby het vetzuur aan de zwangere moeder, waardoor er voor haar minder overblijft. ,,Naarmate de zwangerschap vordert, raakt de vetzuurvoorraad van de moeder daardoor uitgeput’’, vertelt de Groot. Haar celmembranen worden hierdoor minder soepel en kunnen niet optimaal profiteren van het vetzuur. Dit leidt uiteindelijk tot verstrooidheid en verminderde concentratie.