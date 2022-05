Wandelende takken zijn zo geëvolueerd dat vrijwel alleen vrouwtjes geboren worden

Er zijn mensen die in hun vrije tijd een Netflix-serie kijken. Er zijn ook mensen die dan op hun computer foto’s van wandelende takken bekijken. Jinze Noordijk behoort tot de laatste categorie. Op een verloren moment, zo’n drie jaar geleden, surfte hij naar waarneming.nl, een website waarop natuurliefhebbers foto’s van gespotte dieren plaatsen. Hij raakte verzeild in de sectie wandelende takken en ontdekte iets bijzonders: een foto van een wandelende tak met korte voelsprieten. Als insectenkenner wist hij direct dat hij met een soort uit Zuid-Europa te maken had, die later de Gallische wandelende tak bleek te zijn en in Nederland helemaal niet voorkwam.