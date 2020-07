We demonstreren erop los: psycholoog maakt zich zorgen om polarisatie

Polarisatie hoort bij een samenleving, stelt Carsten de Dreu. ,,Dat hoeft niet erg te zijn. Maar soms is de geest net iets minder makkelijk terug in de fles te krijgen en ligt escalatie op de loer. Veel seinen staan op oranje nu.’’De Dreu is hoogleraar psychologie te Leiden en doet onderzoek naar polarisatie in de samenleving. Daar is voldoende aanleiding voor, ziet iedereen die het nieuws een beetje volgt. Het lijkt wel alsof we steeds vaker met verhitte koppen tegenover elkaar staan. ,,Ik maak me zorgen’’, vertelt hij. ,,Zowel als burger als als wetenschapper. Je ziet een aantal dingen gebeuren in de wereld die passen in theorieën over hoe polarisatie ontstaat en uiteindelijk ook kan escaleren. Daar moeten we alert op zijn.’’