Weg met intro's en lange gitaarsolo’s: streamen verandert ons luistergedrag én de muziek

Podcast ‘De intro van Stranger Things is nu al klassiek en zo doeltref­fend’

5 juni ‘Met de grote rode neonletters en de synthesizermuziek zou de intro van Stranger Things zo in de jaren tachtig kunnen passen,’ zegt seriefreak Kevin Goes in een speciale aflevering van de podcast Bingewatchers over intro's van series. ‘Veel van onze luisteraars stemden terecht op deze intro.’