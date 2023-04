Wetenschappers leggen diepste vis ooit vast voor de kust van Japan

Update Vier bemannings­le­den ISS veilig terug op aarde

Het ruimtevaartuig Crew Dragon van SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elons Musk, is in de nacht van zaterdag op zondag op aarde teruggekeerd. De capsule, die vier bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS terugbracht, landde even na 03.00 uur Nederlandse tijd in de Golf van Mexico.