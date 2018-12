Onze genen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van psychische aandoeningen, waaronder ADHD. Genetische factoren vormen 75 procent van het risico, aldus de onderzoekers. Het onderzoek naar voor ADHD verantwoordelijke variaties in het menselijk genoom is er een van tientallen jaren. Tot nu toe had die zoektocht geen duidelijke resultaten opgeleverd. Voor dit onderzoek werden van 20.000 mensen met en 35.000 zonder ADHD de genetische verschillen in kaart gebracht en vergeleken.



De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics. ,,Hoewel deze twaalf genen een bescheiden rol spelen in het ontstaan van ADHD, is deze studie een zeer belangrijke stap in het begrijpen van de biologie van de aandoening", aldus een woordvoerder van het team. Er is dan ook nog een lange onderzoeksweg te gaan. Vermoed wordt dat er duizenden genen aan het ontstaan van ADHD te pas komen.