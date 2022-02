WWF waarschuwt: in 2050 ruim vier keer zoveel plastic in oceaan

Verre planeet in ander zonnestel­sel heeft de vorm van een rugbybal

In een ver stelsel staat een planeet die niet rond is, zoals de aarde, maar die de vorm van een rugbybal heeft. De planeet heeft die ongebruikelijke vorm hoogstwaarschijnlijk door de kracht van de ster waar hij omheen draait, melden de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de universiteit van Bern in Zwitserland.

11 januari