YouTube-ster laat zien: kennis van scheikunde is superhandig

Met een beetje scheikundige kennis kun je...



... een date redden

Liefde is een chemisch proces waarin feromonen (geurmoleculen) en de hersenstof oxytocine (‘het knuffelhormoon’) een belangrijke rol spelen. Maar chemie en romantiek kunnen op meer manieren samengaan. Zo redde Nguyen-Kim haar date dankzij haar kennis van scheikunde ,,De eerste keer dat ik bij hem bleef slapen was ik mijn lenzenvloeistof vergeten. Zonder vocht drogen lenzen uit, in kraanwater beschadigen ze door de kalk. Met een lege colafles, een schaar, rietjes, een pan en een shotglas bouwden we een waterdestilleerder. Gedestilleerd water is beter dan niets.’’ Tussen Nguyen-Kim en haar date zat het vanaf dat moment goed qua chemie. Ze zijn ondertussen al jaren getrouwd.