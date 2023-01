Ze zijn slim, communiceren en hebben emoties: de bij is een ingenieus wezen om te koesteren

Aarde wordt ontleed in dit Nederland­se laboratori­um: ‘In drie weken hebben we duizend jaar afgelegd’

Geowetenschappers in Utrecht houden op internationaal niveau een naam hoog. In ultramoderne laboratoria onderzoeken zij de aarde, van kern tot oppervlak. Een kijkje in een uiterst dynamische ‘keuken’ vol bijzondere kennis en apparatuur.

6 november