Zo beïnvloed je zelf hoe lang je leeft

Vanaf de wieg tot het graf vindt veroudering plaats. Of het nou om planten, dieren of mensen gaat: veroudering hoort er nu eenmaal bij. Je kunt veroudering zien als een proces van slijtage: gedurende ons leven wordt het lichaam onderworpen aan allerlei spanningsfactoren. De zon met z’n UV-straling, de blootstelling aan virussen en bacteriën of het breken van je botten: de ongemakken die wij op latere leeftijd ervaren, zijn de gevolgen van het levenslange proces van slijtage. Uiteindelijk moeten onze organen eraan geloven wat de dood tot gevolg heeft.



Daar gaat wel wat tijd overheen. Tijdens je jeugd wordt veel van de gedane schade nog gerepareerd. Zolang het lichaam beschikt over gezonde celdeling, kan het de schade die we opdoen door bijvoorbeeld de zon, repareren. Naarmate het lichaam ouder wordt, raken de cellen zo beschadigd dat ze niet meer kunnen delen. ,,Als dat gebeurt, spreken we van senescente cellen’’, aldus Maier, die verbonden is aan de Vrije Universiteit.



Meer senescente cellen betekent dat het lichaam zich minder goed kan herstellen. Op den duur vormen senescente cellen zich bij iedereen, daar komen we echt niet onderuit. Maar de vraag is nu of we het moment waarop we ze krijgen kunnen uitstellen. En daar zit meer ruimte dan je misschien denkt.