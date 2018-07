Bondscoach Martínez trots op bronzen Belgen

België eindigde als derde en scoorde maar liefst zestien keer op dit WK. ,,Ik ben zeker trots", zei Martinez. ,,We verdienden dit. We hebben voldoende talent maar op dit WK hebben we ook heel hard gewerkt. We wilden ook vandaag heel België gelukkig maken. Daarom hebben we er alles aan gedaan om derde te worden. Dat is dus gelukkig gelukt."

De zege van de Belgen was verdiend. De Rode Duivels waren vooral het eerste uur veel sterker dan Engeland, dat ten opzichte van de verloren halve finale tegen Kroatië met vijf andere spelers aan de aftrap verscheen. Toch waren de Britten in de 75e minuut dichtbij de gelijkmaker. Toby Alderweireld voorkwam met een sliding dat Eric Dier voor 1-1 zorgde. ,,Ik was even bang dat ik in eigen doel zou schieten", stelde de oud-verdediger van Ajax. ,,Maar gelukkig gebeurde dat niet. We wilden de beste prestatie van België ooit op het WK overtreffen. Dat is gelukt. Nu mogen we best even genieten."