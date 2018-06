Brazilië op basis van statistieken torenhoog favoriet op WK

Bij het vorige wereldkampioenschap eindigde Brazilië als vierde. In de halve eindstrijd was Duitsland met liefst 7-1 te sterk. Oranje versloeg de Zuid-Amerikanen in de strijd om het brons met 3-0.



Sinds Tite de leiding heeft overgenomen, gaat het goed met Brazilië. Na het WK van 2014 verloor de 'Seleção' nog maar vier wedstrijden. Na juni 2016 incasseerde de vijfvoudig wereldkampioen zelfs maar één nederlaag. Die indrukwekkende reeks zorgt ervoor dat Brazilië andere toplanden voorblijft in de kansberekeningen voor de wereldtitel.



Spanje staat op de tweede plaats en heeft volgens Gracenote 10 procent kans op winst van het WK. Duitsland en Argentinië volgen met allebei 8 procent. Frankrijk volgt op plaats vijf met 6 procent kans.



Vanaf 1970 stonden slechts zeven verschillende landen in de finale van het WK. Naast de volgens Gracenote vijf favorieten van nu (Brazilië, Spanje, Duitsland, Argentinië en Frankrijk) zijn dat Italië en Nederland. Laatstgenoemde landen ontbreken dit keer allebei bij de mondiale eindronde. Engeland was in 1966 het laatste land buiten deze zeven om die in de finale stond.



De kans dat een van de andere landen dit keer het WK wint, is 47 procent. Colombia en Peru, met allebei 5 procent, scoren het hoogst. Zij worden gevolgd door Portugal, Engeland en België met allemaal 4 procent kans op de eindzege. Uruguay en Mexico staan op 3 procent.



Bekijk hier de kansberekening van Gracenote.