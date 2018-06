Mikos Gouka uit Rusland

Sjoerd, Hoe was Vaderdag dit jaar? Ik vierde het gisteren telefonisch vanuit Sint-Petersburg. Het WK wacht op niemand. En voorlopig keer ik nog niet terug. Weet je wie er wel snel aan komt? Leonid Sloetski, de nieuwe trainer van Vitesse. Ik heb hem hier ontmoet, de drievoudig kampioen van Rusland met CSKA Moskou en ex-bondscoach. Wat een leuke man. Met Vitesse trekt hij begin juli naar Oostenrijk. Om daar drie oefenwedstrijden af te werken tegen Russische tegenstanders. ,,Vitesse. Heel spannend, en hopelijk ook heel succesvol'', zei hij over zijn komende avontuur in Arnhem. Ik kijk ernaar uit. En jij? Of je heb je meer met de Duitser Frank Wormuth, die bij Heracles begint? Volgens zijn technisch directeur Mark-Jan Fledderus is die Wormuth 'het brein achter de vernieuwing van het Duitse voetbal'. Al zijn er inmiddels geloof ik al duizend 'breinen' geweest. Fledderus was in elk geval diep onder de indruk. Dat was hij destijds niet van de Portugees Danilo, met wie hij bij Roda speelde. Die 'snapte er tactisch weinig van'. Danilo werd in 2016 wel Europees kampioen. Hij is er nu niet bij in Rusland. Zijn landgenoot Cristiano Ronaldo gelukkig wel. Beter gestart dan Messi hè?

Sjoerd Mossou uit Nederland

Mikos,



Crisje Ronaldo is beter gestart ja, dat kun je wel zeggen. Maar we gaan niet vervallen in die clichédiscussie van Messi vs. Ronaldo, toch? Kom op. Messi is en blijft de beste, puurste voetballer natuurlijk, Crisje is de betere freak, maar ze zijn me allebei even lief.



Mooi dat je in Sint-Petersburg bent. Ga je nog naar de Hermitage, of blijf je liever op je hotelkamer, zoals Dick Advocaat altijd deed?



Ik moest zaterdag nog aan Dick denken toen ik naar Frankrijk-Australië zat te kijken. Collega Maarten twitterde het al, ik dacht precies hetzelfde. Waarom speelde Oranje in Parijs tegen Frankrijk niet zoals die Australiërs van Bert van Marwijk deden? Gewoon de ruimtes heel klein houden, een verstevigd middenveld kort voor de verdediging, en dan geduldig wachten op de uitbraak. Misschien waren we ook genekt door een balletje onderkant lat hoor, maar we hadden in elk geval nog een kansje gehad.



Wat vind jij de grootste smet op de loopbaan van Advocaat? Degradatie met Sparta, of toch die onbegrijpelijke zelfmoordtactiek met een halffitte Sneijder 'op 10' in Parijs? Hij heeft het verder best redelijk gedaan met Oranje, maar ik kies toch de laatste. Hoor je antwoord morgen wel.



Arrivederci!



PS. Twee schitterende tekeningen en een doosje zeebanket gekregen voor Vaderdag. Classic. Mocht je je eenzaam voelen in Sint-Petersburg: de Rhino Bar schijnt leuk te zijn. Declareren kan bij Bart Verkade.