Cúper: We hebben te lang moeten wachten op Salah

,,Het was mooi dat hij er deze keer bij was'', aldus Cúper na de nederlaag tegen Rusland (3-1). ,,Ik had hem er echter liever vanaf het begin van de campagne bij gehad.''

Salah raakte geblesseerd in Liverpools finale in de Champions League tegen Real Madrid. Cúper: ,,Sindsdien is het voor ons afwachten geweest. Mohamed is één van onze belangrijkste spelers en we zullen nooit weten hoe het was gegaan als hij vanaf dag één van de voorbereiding had kunnen meedoen. Vandaag was hij goed, maar achter een grote speler moet een groot team staan. En het team heeft na de rust staan te slapen.''