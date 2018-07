Dalic: Laat Kroatië maar even feestvieren

Dalic sprak de hoop uit dat het land trots is. ,,Laat Kroatië nu maar even feestvieren. Dan op naar de finale.''

Mario Mandzukic sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer. ,,Wij verdienden de finale. Door te vechten als leeuwen zijn we teruggekomen van een achterstand en hebben we de wedstrijd naar ons toegetrokken'', zei de matchwinner. ,,Het is een wonder dat we dit hebben bereikt.''