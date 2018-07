De Bruyne laat zich niet gek maken: 'Zo'n wedstrijd wil iedereen spelen'

,,Hij is een ster geworden", zei de middenvelder van Manchester City een dag voor de WK-kraker in Sint-Petersburg.

De Bruyne heeft veel zin in de halve finale tegen Frankrijk. ,,Zo'n wedstrijd op het WK wil iedereen spelen. We hebben een heel sterke ploeg. We spelen als team immers al zeven tot acht jaar samen. Persoonlijk voel ik niet meer druk dan anders. De wedstrijd tegen Frankrijk zal waarschijnlijk iets meer gesloten zijn dan tegen Brazilië.''

'KDB' roemde de inbreng van bondscoach Roberto Martinez. ,,Hij heeft ons het geloof gegeven dat we het WK echt kunnen winnen. Het was vooraf dus niet arrogant te zeggen dat we wereldkampioen wilden worden. Er zijn veertien tot vijftien landen die hetzelfde zeggen. Op een WK is het altijd nu of nooit.''