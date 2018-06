'Dit België heeft echt nog niets bewezen'

Marc DegryseBelgië leeft met een ongekende dosis zelfvertrouwen toe naar het WK, dat voor de Rode Duivels vanmiddag in Sotsji begint met de groepswedstrijd tegen Panama. Maar hoe realistisch is al dat optimisme bij de zuiderburen?

Quote We hebben geoefend tegen Portugal minus Ronaldo en Egypte zonder Salah. Dat zijn te weinig testen Marc Degryse Door Tim Reedijk



Sterspeler Eden Hazard is misschien wel het toonbeeld van de bijna Nederlandse bluf waarmee België aan het WK begint. Op zijn sociale media deelt hij vrolijk zijn voorspellingen voor het toernooi, met België als wereldkampioen en Engeland – het land waar hij zijn brood verdient bij Chelsea – als nummer twee. ‘Hét moment’, noemde hij het eerder, ‘om wereldkampioen te worden’.



,,Dat leeft wel, ja”, erkent Marc Degryse (52), oud-international en tegenwoordig analyticus. ,,Het gevoel dat het voor deze generatie nu moet gebeuren. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Hazard redden het wel tot Qatar, maar voor Vincent Kompany en Thomas Vermaelen wordt het hun laatste WK. Het wordt nu het derde toernooi op een rij met deze kern en ik denk dat de halve finale haalbaar is. Na twee kwartfinales vind ik dat het nu ook wel een keer moet gebeuren.”

‘België’ en ‘wereldkampioen’, de twee woorden zijn zelden zo vaak in één zin uitgesproken als in de aanloop naar dit WK. En waarom ook niet, als je beste spelers stuk voor stuk bepalende gezichten zijn in de Premier League, alom beschouwd als de sterkste competitie ter wereld? Bovendien reisden de Rode Duivels vorige week af naar Rusland na een even imponerende als swingende zege op Costa Rica (4-1).

Het is in elk geval duidelijk hoe bondscoach Roberto Martínez zijn team wil laten spelen: in een aanvallende 3-4-3-formatie, waarbij Thomas Meunier (Paris Saint-Germain) en Yannick Carrasco (inmiddels actief in China) als buitenste middenvelders inzakken bij balverlies. ,,Herkenbaarheid is het toverwoord”, aldus Degryse.

Volledig scherm Kevin de Bruyne, Thomas Meunier, Eden Hazard en Michy Batshuayi strekken tijdens de training. © AFP

Maar toch, altijd zijn er twijfels, ook bij de Belgen zelf. Deze selectie liet het tot dusver telkens afweten als het er écht om ging. Bovendien is en blijft de verdediging een heikel punt. Vincent Kompany en Thomas Vermaelen, beiden 32, missen de wedstrijd van vanmiddag. Waarschijnlijk staat Dedryck Boyata tussen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. ,,Kompany en Vermaelen zijn de afgelopen jaren meer gekwetst dan fit geweest. Dan krijg je ook niet de bes­te Vermaelen en de beste Kompany dit toernooi’’, stelt oud-international en ex-PSV’er Degryse.

Quote Alle Belgische voetbal­lief­heb­bers laveren deze dagen tussen hoop en vrees. Los van die blessureperikelen is het de vraag of de Belgische driemansdefensie in staat is om overeind te blijven als straks de titel­favorieten de tegenstanders zijn. Degryse: ,,De vraag is of je dan met drie centrale verdedigers speelt of dat je met een viermansdefensie gaat spelen – zeker als Kompany en Vermaelen er niet bij zijn. Martínez deed het eerder, uit bij Bosnië-Herzegovina, dus het zou kunnen. Hij heeft wel het gevoel dat hij met zijn 3-4-3-systeem moet beginnen en dat hij ­tegenstanders zijn wil op moet leggen. Maar hij zal her en der moeten bijsturen, denk ik.”

Daarom bekritiseert Degryse ook het feit dat België niet tegen toplanden geoefend heeft. Want wat is Martinez’ plan als straks Neymar en ­Gabriel Jesus de spitsen zijn in plaats van de 37-jarige Panamees Blas Pérez? ,,We hebben echt te weinig tegen dat soort sterke landen gespeeld. We hebben geoefend tegen Portugal zonder Ronaldo en tegen Egypte zonder Salah. Dat zijn te weinig testen.”

Daarom laveren alle Belgische voetballiefhebbers deze dagen tussen hoop en vrees. Met deze selectie is niets onmogelijk, maar garanties zijn er evenmin. Degryse: ,,De spelers spreken uit dat ze er voor gaan, maar voorzichtigheid is geboden. Op een goede dag kunnen we iedereen verslaan, maar we zijn geen favoriet. We hebben echt nog niks bewezen.”