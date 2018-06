'Dit gaat een prachtig WK worden'

Nog geen zin in het WK? Na het zien van deze foto's wel

9:17 Vandaag gaat het WK 2018 in Rusland van start. Nog niet echt in de stemming? Na het zien van deze vrolijke foto's krijg je dat waarschijnlijk vanzelf. Alle 736 spelers mochten zich de afgelopen dagen nog even lekker uitleven voor de fotografen van de FIFA en Getty. 64 wedstrijden in een maand tijd, ga er maar eens goed voor zitten.