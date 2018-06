Elk WK is onvergetelijk, daar is geen Oranje voor nodig

Deel 5 WK-favorieten: Messi, Messi, Messi, verder nog iets?

11 juni Over drie dagen begint het WK in Rusland. Het sterk bezette toernooi kent niet één, maar meerdere favorieten. Deze krant ontleedt in de aanloop naar de openingswedstrijd dagelijks een van de grootste kanshebbers. Vandaag deel 5: Argentinië.