Engeland in piepklein Repino weg van de paparazzi en sekstoeristen

In alle rust begint Engeland vandaag aan het WK met een wedstrijd tegen Tunesië (20.00 uur). De ploeg heeft zich teruggetrokken in een piepklein dorpje aan de Finse Golf en niemand eist deze keer de wereldtitel.

Door Mikos Gouka

Quote Engeland blijft in piepklein Repino zo lang mogelijk onder de radar in Rusland Daar ligt het dan. Recht voor ons. Het pittoreske FoRestMix Hotel in Repino. Repino? Ja, Repino. Verscholen tussen de hoge bomen aan de Finse Golf ligt een minidorpje met nog geen 2500 inwoners. Hier hebben de Engelsen zich verstopt tijdens dit WK. Wie de aangrenzende zee van 55 kilometer zou overzwemmen, is inderdaad in Finland. Als het de Engelse bondscoach Gareth Southgate net zo vergaat als bijvoorbeeld Roy Hodgson twee jaar geleden tijdens het EK in Frankrijk, is dat misschien nog wel een idee ook. De Engelse tabloids laten doorgaans geen spaan heel van falende bondscoaches. Maar in Rusland heeft niemand het vooralsnog over 1966, de enige keer dat Engeland de wereldtitel won. Het jaar ook dat de obsessie begon.

Op ruim een half uur rijden van het grote Sint-Petersburg bevindt zich het onderkomen van de Engelse ploeg, met iets meer dan honderd hotelkamers die normaliter slechts 100 euro per nacht kosten en nu zijn afgeschermd door hoge hekken. Southgate eiste rust rond zijn ploeg en die vond hij dus in Repino, waar het grootste nieuws voor de komst van de Three Lions was dat er een dode zeehond was aangespoeld op het strand.

Vier jaar geleden tijdens het WK in Brazilië stond de ploeg in Rio de Janeiro heen en terug naar het trainingsveld zo vaak in de file, dat de spelers met de dag chagrijniger werden. Tijdens het volledig mislukte EK in Frankrijk pakte de keuze voor het basiskamp ook al niet goed uit. De Engelsen huurden een prestigieus vijfsterrenkasteel af in Chantilly, iets ten noorden van Parijs. Het park aan de overkant van het verblijf bleek een beruchte afwerkplek, razend populair bij sekstoeristen.

Deze keer moest alles kloppen. Southgate meldde zich maanden geleden al diverse keren in Rusland op jacht naar geschikte faciliteiten. Het huidige onderkomen doet volgens de coach denken aan St. George’s Park in Derbyshire, waar de ploeg doorgaans bij elkaar komt in Engeland. De selectie traint dagelijks in Zelenogorsk, op nog geen kwartier van Repino.

Volledig scherm Kyle Walker (rechts) en Harry Kane tijdens de training. © AP En ook hier geen typisch Engels circus, waar torenhoge verwachtingen de boventoon voeren. De Engelse ploeg over de vloer, dat betekende in het verleden altijd cameraploegen, paparazzi, de onvermijdelijke WAGS (vrouwen en vriendinnen, red.) die de winkelstraten afstruinden. En uiteraard de luidruchtige aanhang, weer eens massaal het Kanaal overgestoken om voetbal te kijken en bier te drinken.

,,Een basiskamp wint geen toernooi’’, zo haalt Southgate zijn schouders op bij vragen over het hoe en waarom van kamp in een gehucht. ,,We hebben geprobeerd iets te creëren waar spelers graag zijn.’’ De wensen van Harry Kane en co? Een perfecte internetverbinding. En de zender ITV2 die het in Engeland immens populaire programma Love Island uitzendt. De Engelse spelers, op Jamie Vardy na, krijgen maar geen genoeg van de show waar mannen en vrouwen liefdeskoppels vormen op een afgesloten hotelcomplex. Wie geen partner heeft, moet naar huis.



En wie niet van Tunesië wint, waarschijnlijk ook. Dus willen de Engelsen er vanavond meteen staan in Volgograd, waar het veel warmer is dan in het basiskamp. Maar deze zomer ontbreekt de immense druk op de schouders, waar generaties - van Kevin Keegan tot Paul Gascoigne, van David Beckham tot Frank Lampard - aan ten onder gingen.

Engeland had nog nooit zo’n jonge ploeg op een groot toernooi. ,,We willen de mensen vooral verrassen’’, zegt South-gate, 57-international en in 1996 de man die de beslissende penalty miste op het EK in eigen land in de halve finale tegen Duitsland. ,,Of we hier in Rusland een dark horse zijn? Zo kijken de mensen wel tegen ons aan en dat is prima wat mij betreft.’’

Het lonkende nachtleven? Gek genoeg is er nauwelijks nacht in Repino, waar het de afgelopen dagen hooguit drie uur donker was. De zon gaat laat onder en komt heel vroeg op. De spelers hebben hun kamers verduisterd. De strijd tegen verveling zullen ze zelf moeten winnen, zeker als de ploeg tot de eindfase in het toernooi blijft.

Titelsongs

Tijdens het WK 1998 was het een idee van Southgate waar zijn medespelers de tijd mee probeerden te vullen. De ruimte waar de spelers doorgaans verbleven, was direct naast de ruimte waar ze voor de camera’s werden geïnterviewd. De sport was om tijdens de interviews zo veel mogelijk bekende titelsongs in de antwoorden te vlechten. Southgate werd de held van de selectie toen hij Club Tropicana en Careless Whisper van Wham en George Michael de Engelse huiskamers in kreeg.

,,Waar de druk is gebleven?’’, zegt de ontspannen Southgate aan de vooravond van de start tegen Tunesië. ,,Die is er altijd, deze jongens komen voor hun land uit. Dan zijn er verwachtingen, dan is er hoop, dan neem je dromen van een natie mee. Wat wij proberen, is dat het de spelers niet langer in de weg zit.’’