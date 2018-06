Frankrijk raakt al aardig op stoom richting WK

In de 36ste minuut maakte de Italiaanse aanvoerder Leonardo Bonucci er 2-1 van, nadat hij vanuit de rebound binnen kon tikken. De Franse doelman Hugo Lloris kon de vrije trap van Mario Balotelli namelijk niet klemmen of naar de zijkant verwerken, waarmee hij Bonucci een simpele kans gaf. Toch was Frankrijk vrijwel de hele wedstrijd de sterkere ploeg in de Allianz Riviera, de thuisbasis van OGC Nice en dus ook voor Balotelli. Hij is na vier jaar afwezigheid weer terug in de nationale ploeg van Italië en scoorde maandagavond bij zijn rentree direct in de oefeninterland tegen Saudi-Arabië. Na een razendsnelle counter via rechtsbuiten Kylian Mbappé maakte linksbuiten Ousmane Dembélé er met een bekeken schot in de 63ste minuut ook nog 3-1 van voor de Fransen.