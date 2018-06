Geen land in de breedte zo sterk als titelverdediger Duitsland

WK-favorietenOver acht dagen begint het WK in Rusland. Het sterk bezette toernooi kent niet één, maar meerdere favorieten. Wij ontleden in de aanloop naar de openingswedstrijd dagelijks een van de grootste kanshebbers. Vandaag deel 1: Duitsland.

Door Wietse Dijkstra

De kracht

Geen land is in de breedte zo sterk als Duitsland. Bondscoach Joachim Löw heeft de Qual der Wahl, zoals ze dat in Duitsland noemen. Letterlijk: de kwelling van de keuze, maar vrij vertaald betekent het dat hij vooral luxeproblemen heeft. De selectie voor dit WK bestaat grotendeels uit winnaars. Negen spelers werden vier jaar geleden wereldkampioen, elf anderen wonnen vorig jaar de Confederations Cup.

Volledig scherm De ideale elf van Duitsland. © AD Sportwereld

De achilleshiel

Duitsland plaatste zich met twee vingers in de neus voor het WK, maar sindsdien hapert de motor. In wisselende samenstellingen bleef de regerend wereldkampioen in de laatste vijf oefenwedstrijden zonder zege. Geen ramp, maar het geeft wel aan dat de favoriet kwetsbaar en Löw nog zoekende is. Zijn problemen liggen met name achterin, waar zekerheidje Jerôme Boateng nog niet volledig hersteld is van zijn liesblessure en het gissen is naar vorm van weer fitte Manuel Neuer na een seizoen waarin hij nauwelijks keepte.

De uitblinker

Volledig scherm Rechtsback Kimmich heeft aangetoond een wereldtopper te zijn. © EPA Alleskunner Thomas Müller scoorde zowel op het WK van 2010 als 2014 vijf keer en zal er ook in Rusland weer staan. Maar let vooral ook op Joshua Kimmich. De nog altijd maar 23-jarige ploeggenoot van Müller is uitgegroeid tot één van de meest constante spelers van de Mannschaft. De opvolger van Philip Lahm miste als enige Duitser geen minuut in de kwalificatie waarin hij maar liefst negen assists leverde. Van oorsprong een middenvelder, maar als rechtsback uitgegroeid tot potentiële wereldtopper.

Het meesterbrein

‘Laat de wereld zien dat je beter bent dan Messi’. Het waren de woorden die Mario Götze van zijn coach kreeg ingefluisterd voor hij als invaller de WK-finale besliste. Löw had zijn zaakjes vier jaar geleden tot het allerlaatste moment uitstekend voor elkaar. In Brazilië bleef de flexibele strateeg net zo lang sleutelen aan zijn ploeg tot hij zijn ideale formatie had gevonden. In Rusland zal hij niet veel anders te werk gaan en kunnen zijn keuzes per tegenstander wijzigen. Voorop bij Löw staat de teamgeest, want om de wereldtitel te prolongeren heeft hij straks iedereen nodig.

Volledig scherm Bondscoach Löw weet steeds weer een winnende formatie te smeden. © REUTERS