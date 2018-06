Iran mag door boycot VS op WK niet met Nike spelen

Haarlemmer Troost-Ekong: in drie jaar van FC Dordrecht naar WK met Nigeria

17:04 Nu Oranje niet aanwezig is op het WK is het flink zoeken naar Nederlandse linkjes in Rusland. We hebben natuurlijk Bert van Marwijk als bondscoach van Australië en de vier in Nederland geboren spelers bij Marokko, maar ook Nigeria beschikt over twee geboren Haarlemmers: Tyronne Ebuehi (22) en William Troost-Ekong (24), drie jaar geleden nog spelend bij FC Dordrecht.