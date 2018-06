Je WK-pool nog niet ingevuld? Wij helpen je op weg

TipsWe zijn slechts een krappe week verwijderd van het WK en dus is het weer tijd voor de WK-pools, met vrienden, teamgenoten of collega's. Maar vooral die vermaledijde bonusvragen zorgen voor kopzorgen, want hoe weet jij nou hoeveel gele kaarten er in het hele toernooi getrokken gaan worden? Om je een handje op weg te helpen, zetten wij de cijfers op een rijtje.

Door Tim Reedijk

Hoeveel gele kaarten worden gegeven bij het WK?

Volledig scherm Valentin Ivanov met één van zijn zestien gepresenteerde gele kaarten tijdens Oranje-Portugal © REUTERS In 2014 werd de gele kaart 187 keer getrokken, 2,92 keer per wedstrijd. Vier jaar eerder was dat beduidend meer: 4,08 maal per duel en in totaal liefst 261 maal. Nog eens vier jaar eerder, bij het WK waarin Valentin Ivanov alleen al bij Oranje–Portugal zestien (!) keer geel trok, was het gemiddelde nog veel hoger. Liefst 5,39 gele kaarten per wedstrijd, wat een totaal van 345 gele kaarten opleverde. Over drie WK's ligt het gemiddelde dus op 264 keer geel per WK.

Hoeveel rode kaarten worden gegeven bij het WK?

Ook qua aantal rode kaarten is een dalende trend te ontdekken. In 2006 werd er liefst 28 keer rood getrokken, vier jaar later was dat nog ‘maar’ zeventien keer. In 2014 bleef het aantal uitsluitingen steken op tien. Over drie WK's genomen ligt het gemiddelde op achttien rode prenten, maar net als bij de gele kaarten zegt dat helemaal niets.

Hoeveel doelpunten worden gemaakt?

Steek je voorspelling ergens tussen de 140 en de 180 in en dan kun je er nooit héél ver vanaf zitten. Vier jaar geleden was een uitschieter in vergelijking met de afgelopen edities met liefst 171 doelpunten. In 2010 (145) en 2006 (147) was dat aantal beduidend minder.

Volledig scherm Volgens statistiekenbureau Gracenote de grootste kanshebber voor het wereldkampioenschap: Brazilië. © REUTERS

Wie maakt het eerste doelpunt en in welke minuut?

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er altijd wel wordt gescoord in de openingswedstrijd van het WK. Dus je kunt in je poule gerust gokken op een doelpunt in de eerste 90 minuten van het WK, in de wedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië. Écht grote sterren lopen daar niet rond, maar als we een tip mogen geven: Fedor Smolov. De oud-Feyenoorder, tegenwoordig spelend voor FC Krasnodar, scoorde twaalf keer in 31 interlands.

Wie wordt wereldkampioen?

Statistiekenbureau Gracenote heeft aan de hand van een miljoen simulaties van het toernooi bepaald dat Brazilië met 21 procent de grootste kans heeft om het WK te winnen. Met Spanje, Duitsland, Argentinië en Frankrijk als voornaamste uitdagers.

Hoe kan ik verrassen met mijn voorspellingen?

Volledig scherm Renatio Tapia, verrassen met Peru? © AFP Door Colombia en Peru ver te laten komen. Colombia is volgens de statistieken van Gracenote het op vier na beste land ter wereld. Volgens het bureau wordt Colombia groepswinnaar, waarna het tegen de nummer 2 speelt van de poule van België en Engeland. Maar Gracenote vindt ook dat de Colombianen beter zijn dan de Belgen en de Britten en geeft het land zelfs 21 procent kans om de halve finales te halen. Een opvallender advies van Gracenote is om op Peru in te zetten. Het bureau schat het land, met Feyenoorder Renato Tapia als basisspeler, in als het op zes na beste land ter wereld. Áls het Argentinië weet te ontlopen in de achtste finales, denkt Gracenote dat de Peruvianen zomaar hoge ogen kunnen gooien. De kans op een halve finale? 22 procent.

Wie wordt topscorer?

Het is altijd safe om een topaanvaller van een topland te kiezen. Denk aan Antoine Griezmann (Frankrijk), Neymar (Brazilië), Lionel Messi (Argentinië), Cristiano Ronaldo (Portugal) of Diego Costa (Spanje). Maar vier jaar geleden was het plotseling de Colombiaanse spelmaker James Rodriguez die er liefst zes maakte. Sorry, maar sommige dingen zijn écht niet te voorspellen…