Kaminski vervangt geblesseerde Glik bij Polen

Het wegvallen van Glik is een grote tegenvaller voor bondscoach Adam Nawalka. De speler van AS Monaco is in de defensie van Polen een vaste waarde.



Nawalka presenteerde maandag zijn selectie voor het WK. Belangrijkste speler bij de Oost-Europeanen is Robert Lewandowski, de topschutter van Bayern München. Arek Milik behoort eveneens tot de definitieve selectie. De spits werd sinds zijn overgang van Ajax naar Napoli geplaagd door zware blessures, maar de Poolse staf acht hem nu fit genoeg.



Polen is in de groepsfase ingedeeld bij Senegal, Colombia en Japan.