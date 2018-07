Kuipers terug van WK: 'Ook met VAR blijf je discussie houden'

Bjorn Kuipers en zijn team kregen op Schiphol een warm onthaal van KNVB-baas Eric Gudde. De bond stelde ‘trots’ te zijn op de prestaties van de Nederlandse arbiters. ,,Prachtig om mee te maken”, zei Kuipers daarover. ,,Een beloning van zes weken hard werken.”



Kuipers floot het voorbije WK vier wedstrijden. In de groepsfase leidde hij de wedstrijd Egypte-Uruguay en Brazilië-Costa Rica. In de achtste finale was hij de leidsman bij Spanje-Rusland, waarna hij later nog Engeland-Zweden in de kwartfinale voor zijn rekening mocht nemen.



Gisteren, tijdens de finale Frankrijk-Kroatië, was er echter geen hoofdrol weggelegd voor Kuipers. Ditmaal moest hij genoegen nemen met de rol van vierde man. ,,Een teleurstelling”, gaf Kuipers vanmiddag toe. ,,Je droomt er als scheidsrechter natuurlijk van om een WK-finale te fluiten. Helaas was me dat niet gegund. Dat is jammer voor mijn team en voor mezelf. Al kon ik er wel begrip voor opbrengen. Er waren dit toernooi zoveel goede scheidsrechters dat het lastig was om een keuze te maken.”

Volledig scherm © ANP

Voornaamste discussiepunt, gistermiddag: de gegeven penalty, waaruit Frankrijk de 2-1 maakte. Was het nu wel of geen hands? ,,Ik kan begrijpen dat de scheidsrechter het een penalty vond. Als de bal naar de hand gaat -en dat deed-ie- dan is het een strafschop”, stelde Kuipers, die wel erkende dat het een discutabel moment was. Sommige scheidsrechters zouden voor een soortgelijk vergrijp geen pingel geven. ,,Discussies blijf je ook met de VAR houden”, stelt Kuipers. ,,Maar met de komst van de VAR is het spel wel veel eerlijker geworden. Dat is tijdens het voorbije WK wel gebleken. Een goede zaak, kortom.”

Danny Makkelie, die in Kuipers zijn voorbeeld ziet en het voorbije WK als VAR-man fungeerde, sluit zich daar bij aan. ,,De VAR is in Rusland van heel veel toegevoegde waarde gebleken. Dat hebben we in meerdere wedstrijden kunnen zien. Natuurlijk zijn er nog zaken voor verbetering vatbaar. Maar dat is logisch. Het is een proces.”