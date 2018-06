Löw blij met Neuer, minder met het veldspel

,,Natuurlijk maakt deze nederlaag mij boos. We verloren ontzettend vaak de bal. Veel meer dan normaal. Ook misten we kansen. Veel dingen gingen mis vandaag'', aldus Löw, die wel blij was met de rentree van Manuel Neuer. De doelman was lange tijd afwezig en de wedstrijd tegen Oostenrijk moest duidelijk maken of hij het WK zou halen. Löw: ,,Het was een geslaagde comeback. Manuel verrichtte twee of drie goede reddingen. Ik ben heel blij hoe hij het vandaag gedaan heeft. En hij had helemaal geen last meer van zijn blessure.''



Duitsland speelt over twee weken de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Mexico. ,,Ik heb veel van deze wedstrijd geleerd. Er moet de komende veertien dagen een hoop verbeteren'', besloot Löw, die in aanloop naar het WK met Duitsland nog tegen Saudi-Arabië oefent.