Löw geschrokken van 'zijn' Duitsland: Halfslachtig en zonder lef

Löw gaf in het persgesprek toe dat de Duitsers geen grip kregen op de snelle Mexicanen met in het bijzonder Lozano. ,,We speelden zelf ook erg slecht de eerste helft. We kwamen er niet aan toe om ons normale spel te spelen en hadden veel moeite met de snelle omschakelingen van de Mexicanen."



,,We moeten deze situatie accepteren en hiervan leren", zei Löw, die niet in paniek is na de slechte start van de regerend wereldkampioen. ,,We weten nu precies wat we moeten doen, de volgende wedstrijd winnen. Ik verwacht wel een reactie van het elftal."